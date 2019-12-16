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المشتركة تصد هجوما حوثيا عنيفا على مواقعها في حيس جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 ديسمبر 2019

تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن.

 

 وقال مصدر عسكري ميداني أن عناصر المليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شمال غرب مديرية حيس واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

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وأشار المصدر العسكري أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم، وكبدوا المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

 

ورفعت المليشيات من تصعيدها على المناطق المحررة جنوب الحديدة ، وتسعى للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد.

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