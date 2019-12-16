شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: احتجاجات «قانون المواطنة».. مؤسفة والان نبدء بالتفاصيل

- لا يمكننا السماح لمجموعات المصالح الخاصة بتقسيمنا

- القانون للمضطهدين في الخارج وليس لديهم مكان غير الهند

قال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند: "أن الاحتجاجات العنيفة على قانون تعديل المواطنة مؤسفة ومؤلمة للغاية، ولا يمكننا السماح لمجموعات المصالح الخاصة بتقسيمنا وإحداث اضطراب".

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وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أريد أن أطمئن زملائي الهنود بشكل لا لبس فيه على أن "CAA" لا يؤثر على أي مواطن في الهند من أي دين، لا يوجد أي هندي لديه ما يدعو للقلق بشأن هذا القانون، فهو مخصص لأولئك الذين واجهوا سنوات من الاضطهاد في الخارج وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه باستثناء الهند.

وناشد الجميع أن يبتعد عن أي نوع من الترويج للشائعات والأكاذيب.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية لست مجموعات من الأقليات الدينية من بنجلادش وباكستان وأفغانستان، بما يشمل الهندوس والمسيحيين، مع استبعاد المسلمين.