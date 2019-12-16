قرقاش: إضعاف "التعاون الإسلامي" سياسة لا تتسم بالحكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي سياسة لا تتسم بالحكمة وليس من مصلحة العالم الإسلامي.
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة".
وأكد أن "الإجماع ووحدة الكلمة، ورغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك".
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