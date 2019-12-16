ساديو ماني يتوسط لصالح مواطنه "الخجول" عند قائد واتفورد

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ديمة محمدالأحد 2019/12/15 04:03 م بتوقيت أبوظبي
ساديو ماني وسار
طلب السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، من تروي ديني قائد واتفورد الاعتناء بمواطنه إسماعيلا سار، لاعب وسط الأخير.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، أن الثلاثي ماني وسار وديني تقابلوا في النفق داخل ملعب "أنفيلد"، عقب فوز "الريدز" بنتيجة 2-0 على واتفورد يوم السبت، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وطلب ماني من ديني دعم سار، بقوله "اعتنِ بسار، هو شخص خجول، وولد خجول".
ومن جانبه، رد قائد واتفورد على ماني، قائلاً "سار يحتاج فقط إلى أن يتحدث الإنجليزية، وهو يعمل على ذلك".
وشهد لقاء واتفورد مع ليفربول إهدار سار فرصة سهلة للغاية، من أمام مرمى خالٍ، قد ينظر إليها مستقبلاً ضمن أسوأ الفرص المهدرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن سار انضم لواتفورد في أغسطس/آب الماضي بعقد لـ5 سنوات، قادماً من استاد رين الفرنسي.
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