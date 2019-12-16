السعودية.. النيابة العامة ترفع دعوى ضد المتورط في فيديو "زمن الترفيه"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد أمراً برفع دعوى جزائية عامة ضد المتورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضب السعوديين.



ووصفه مغردون بأنه يتعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، مطالبين بمحاسبة المتورطين.

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وظهر في مقطع الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، فيقول بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى وهذا زمن الترفيه".

وبهذا الشأن أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة، والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده".

ولفت المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة