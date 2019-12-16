السعودية.. شرطة جدة تحقق في اعتداء معلم على طالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحقق شرطة جدة، بالمملكة العربية السعودية في شكوى تقدمت بها مواطنة سعودية ضد معلم مدرسة أهلية بجدة،تدعي فيها تعرض ابنها إلى الضرب المبرح بـ"خيزران" والإيذاء الجسدي واللفظي من قبل معلمه .



صحيفة " المدينة " نقلت عن أم الطالب قولها أن ابنها في حالة نفسية سيئة ولا يزال يرفض الذهاب للمدرسة.

وتقدم ولي أمر الطالب محمد عسيري، بشكوى مماثلة أيضا موضحا فيها الحيثيات نفسها، متهما إياه بالتعدي بالضرب المبرح والإيذاء الجسدي، موجها الاتهام أيضا للمدرسة بالإهمال.

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وأضاف: في يوم الثلاثاء الماضي في أثناء وجوده بالحد الجنوبي، ورده اتصال من زوجته تؤكد أن ابنهما عاد من المدرسة وعلى جسده آثار ضرب؛ مما استدعى التقدم بشكوى إلى مركز شرطة الكندرة بجدة التي فتحت ملفا للتحقيق في الحادثة.

وأكد وحشية الاعتداء على ابنه، مما ترتب عليه إحالة ابنه إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة للكشف عليه.

وأظهر التقرير الطبي الذي صدر بعد الكشف على الطالب، وجود علامات على الجسم وخطوط حمراء في منطقة الظهر الجهة اليمنى -أعلى منطقة الذراع- والجهة اليسرى من الظهر أعلى الركبة اليمين.