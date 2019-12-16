شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يتخطى 37.75 ريال والقيمة السوقية فوق تريليونَي دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل سهم أرامكو مكاسبه، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشرطة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.

وارتفع السهم إلى 37.80 ريال، في مطلع الجلسة بتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، وأحجام تداول 31.4 مليون سهم، حتى الساعة 11:35 بتوقيت السعودية.

كان سهم أرامكو قد أنهى تداولات أمس محققاً مكاسب بنسبة 1.6%، إلى 37.4 ريال، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال.

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وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على سهم أرامكو بنهاية تعاملات الأحد 63.596 صفقة/ بكميات متداولة بلغت 81.3 مليون سهم.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيترواح حوالي 37 ريالاً للسهم.

وأوضح أن معامل ارتباط سهم أرامكو مع أسعار النفط سيكون قوياً، وسينعكس ذلك على أداء سوق الأسهم السعودية.

وأفاد بأن تداولات اليوم تدل على أن هناك وعياً استثمارياً لدى المستثمرين وبدأت حدة التذبذبات تنخفض بشكل واضح في سوق السعودية، متوقعاً أن يظل المسار في نفس الوتيرة الحالية، خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال إن أداء سهم أرامكو سيكون أفصل في العام 2020.