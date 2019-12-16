وكيل جنبلاط: سأطلب التوسع في التحقيق بالدعوى ضد حسن مقلد

لفت المحامي ​نشأت الحسنية​ بوكالته في الدعوى المقامة ضد ​حسن مقلد​ بجرم الادلاء بتصاريح كاذبة والتشهير بحق رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح له إلى انه "مع استمرار السيد حسن مقلد بالتشهير والإساءة من خلال تكراره إلقاء الاتهامات جزافا وفبركة ​الاخبار​ الكاذبة في موضوع تحويل الأموال وتوجيهها بشكل مباشر الى فريق بعينه في البلد، في إطار حملة منظمة من الافتراءات والأقاويل الكاذبة، وجديده التصريح التلفزيوني بتاريخ 14 كانون الأول 2019 إلى قناة "الجديد" وكلامه تلميحا إلى الوزير ​وائل أبو فاعور​، فإنني سأتقدم بطلب التوسع في التحقيق بالدعوى الأساسية المقامة ضده أمام ​النيابة العامة التمييزية​ لتشمل هذه المعطيات ​الجديدة​، منعا لتمادي المدعى عليه في تكرار رمي الاتهامات الكاذبة دون امتلاكه اي دليل".

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