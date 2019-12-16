مصطفى علوش: تبيّن أن لا قرار جديا بتشكيل الحكومة ما دفع الحريري لطلب تأجيل الاستشارات

لفت عضو المجلس السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنه "تبيّن أنّ لا قرار جدياً في ​تشكيل الحكومة​ وهذا ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لطلب تأجيل الاستشارات".

واشار في تصريح تلفزيوني، إلى أن "في ظل عدم القدرة على إيجاد حكومة، ما أخشاه هو أن يصل الوضع إلى الانهيار الكامل".