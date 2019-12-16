مصطفى علوش: تبيّن أن لا قرار جديا بتشكيل الحكومة ما دفع الحريري لطلب تأجيل الاستشارات

لفت عضو المجلس السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنه "تبيّن أنّ لا قرار جدياً في تشكيل الحكومة وهذا ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لطلب تأجيل الاستشارات".
واشار في تصريح تلفزيوني، إلى أن "في ظل عدم القدرة على إيجاد حكومة، ما أخشاه هو أن يصل الوضع إلى الانهيار الكامل".
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