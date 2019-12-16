توقيف مطلوب خطر في الهرمل بجرم سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا

أوقفت مديرية المخابرات، بعد عمليّة رصد وتعقّب، أحد أخطر سارقي السيارات ويُدعى "ع. ص" في منطقة حوش السيد علي في الهرمل.
والموقوف مطلوب بمذكرات عدّة في جرم تأليف عصابات للسرقة، كما أنّه سَرق سيارتين من مدينة بعلبك وأدخلهما إلى الأراضي السورية. وقد تمّ تسليمه إلى القضاء المختص بعد إجراء التحقيق معه.
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