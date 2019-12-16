توقيف مطلوب خطر في الهرمل بجرم سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا

أوقفت ​مديرية المخابرات​، بعد عمليّة رصد وتعقّب، أحد أخطر سارقي السيارات ويُدعى "ع. ص" في منطقة حوش السيد علي في ​الهرمل​.

والموقوف مطلوب بمذكرات عدّة في جرم تأليف عصابات للسرقة، كما أنّه سَرق سيارتين من ​مدينة بعلبك​ وأدخلهما إلى ​الأراضي السورية​. وقد تمّ تسليمه إلى ​القضاء​ المختص بعد إجراء التحقيق معه.