أبي نصر وافرام: لعدم الإحتكام إلى العنف وتحييد موقع رئاسة الجمهورية عن أي استهداف

ذكرت "​الرابطة المارونية​"، أنّ "رئيس ​الرابطة السريانية​ اللبنانية ​حبيب افرام​، زار رئيس الرابطة المارونية النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، في مكتبه بمقرّ الرابطة، واجتمع إليه في حضور أمين صندوقها الدكتور عبده جرجس". ولفتت إلى أنّ "البحث خلال اللقاء تناول الوضع العام في البلاد في ضوء الأزمة السياسي~ة الحادّة، والتجاذب الشديد اللذين يواكبان ​تشكيل الحكومة​ العتيدة".

وركّزت في بيان، على أنّ "أبي نصر وافرام توقّفا مطوّلًا عند الوضع المسيحي، وشدّدا على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف والموقف حيال التحدّيات الماثلة، انطلاقًا من ثوابت لا مجال للعبث فيها، وهي تقوم على احترام الحقّ في الاختلاف، وعدم الإحتكام إلى ​العنف​، ووقف الحملات الإعلامية والتشهير، وتحييد موقع ​رئاسة الجمهورية​ عن أي استهداف، واليقظة الدائمة للحؤول دون استغلال الأزمة للإمعان في ضرب الدور المسيحي وتهميشه بتغيير قواعد اللّعبة الميثاقيّة والدستوريّة".