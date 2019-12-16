حنكش تعليقا على تأجيل الاستشارات: "خذوا وقتكم الناس مرتاحة والبلد بألف خير"

علّق عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، على تأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة إلى يوم الخميس المقبل، قائلًا: "إذا مش التنين، الخميس. معنا وقت، الناس مرتاحة والبلد بألف خير. خذوا وقتكم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "لم يفهموا بعد أنّ لبنان فوق الجميع"، مركّزًا على أنّ "​لبنان ينتفض​ ضدّ هذه الذهنيّة بالذات".