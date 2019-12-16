علّق عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، على تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس المقبل، قائلًا: "إذا مش التنين، الخميس. معنا وقت، الناس مرتاحة والبلد بألف خير. خذوا وقتكم".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "لم يفهموا بعد أنّ لبنان فوق الجميع"، مركّزًا على أنّ "لبنان ينتفض ضدّ هذه الذهنيّة بالذات".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش تعليقا على تأجيل الاستشارات: "خذوا وقتكم الناس مرتاحة والبلد بألف خير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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