السنيورة: سيثبت التاريخ أنني عملت بالفعل ودائماً لمصلحة لبنان

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أنني تحملت مسؤولياتي في ​لبنان​ الأخلاقية والوطنية والجامعية والاكاديمية والمصرفية والسياسية-الوزارية والرئاسية والنيابية. أصبت في الكثير وربما أخطأت في البعض"، مشيرا الى أن "التاريخ سيثبت أنني عملت بالفعل ودائماً لمصلحة لبنان اليوم أقف كما وقفت صامداً في السلم والحرب والانتفاضة إلى جانب اللبنانيين".

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