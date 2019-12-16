أبي اللمع: الاستشارات تاجلت لمزيد من المشاورات

أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ادي أبي اللمع ان "الاستشارات تاجلت لمزيد من المشاورات لان المداولات لم تصل إلى مكان واضح، الوضع صعب جداً على المستوى الاقتصادي والمعيشي والمطلوب توضيح أكثر". وقال: "نطالب وضوحاً بالتوجهات الكبيرة، ولا نطالب بالتأليف قبل التكليف، بالعناوين العريضة لشكل الحكومة العتيدة".
ولفت في حديث إذاعي إلى أنه " نواجه سلسلة أزمات متفاقمة والوقت يداهمنا والمستقبل غير واضح والناس خائفة عن حقّ لأن مطالبها نابعة من معاناة". وشدد على انه "نحن في صلب الانهيار وليس لدينا ترف لتجاذبات سياسية كالتي كانت موجودة في الحكومات السابقة".
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