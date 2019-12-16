أبي اللمع: الاستشارات تاجلت لمزيد من المشاورات

أوضح عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​ادي أبي اللمع​ ان "الاستشارات تاجلت لمزيد من المشاورات لان المداولات لم تصل إلى مكان واضح، الوضع صعب جداً على المستوى الاقتصادي والمعيشي والمطلوب توضيح أكثر". وقال: "نطالب وضوحاً بالتوجهات الكبيرة، ولا نطالب بالتأليف قبل التكليف، بالعناوين ​العريضة​ لشكل ​الحكومة​ العتيدة".

ولفت في حديث إذاعي إلى أنه " نواجه سلسلة أزمات متفاقمة والوقت يداهمنا و​المستقبل​ غير واضح والناس خائفة عن حقّ لأن مطالبها نابعة من معاناة". وشدد على انه "نحن في صلب الانهيار وليس لدينا ترف لتجاذبات سياسية كالتي كانت موجودة في الحكومات السابقة".