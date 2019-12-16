أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن كل الترتيبات لإجراء الاستشارات كانت جاهزة، موضحة انه حصل اتصال بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ب​الرئيس ميشال عون​ نقل له تمني رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ بتأجيل الاستشارات وبعدها اتصل الحريري بالرئيس عون وتمنى تأجيل الاستشارات اسبوعا ولكن عون اعتبر أن مهلة ثلاثة أيام كافية للحريري لاستكمال ​الاتصالات​. واضافت "بعدها اتصل عون ببري وابلغه أن الاستشارات ستؤجل حتى يوم الخميس".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الحريري تمنى على عون تأجيل الاستشارات أسبوعا لكن الأخير رفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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