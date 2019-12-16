الجيش:وحداتنا آزرت قوى الأمن للحفاظ على الإستقرار في وسط بيروت ليل أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط ​مدينة بيروت​ ليل أمس والتي تخللها أعمال شغب وتعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه ​القوى الأمنية​ من قبل عدد من الأشخاص، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

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