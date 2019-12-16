إرجاء الاستشارات النيابية إلى يوم الخميس المقبل

أعلنت المديرية العامة ل​رئاسة الجمهورية​ في بيان، أنّ "صباح اليوم، اتّصل رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ برئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وتمنّى عليه تأجيل ​الاستشارات النيابية​ وذلك لمزيد من التشاور في موضوع ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، وقد استجاب الرئيس عون لتمنّي الحريري وقرّر تأجيل الاستشارات النيابية إلى يوم الخميس 19 كانون الأول الجاري، في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها".

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