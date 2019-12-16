أبو الحسن: وقف الانهيار يكون من خلال حكومة جامعة ترضي كل الافرقاء

اكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أننا امام مأزق حقيقي سيودي بالبلد الى الانهيار الذي بدأنا نعيش تداعياته، معتبرا ان "وقف الانهيار يكون من خلال ​حكومة​ جامعة ترضي كل الافرقاء".

وفي حديث تلفزيوني، شدد أبو الحسن على اننا "لا نستطيع تجاوز الرأي العام ولا نستطيع تجاوز المكونات الموجودة في البلد ايضا وعلينا ان نراعي مطالب الشارع"، معتبرا انه "لا يمكن الخروج من المأزق من دون تقييم موضوعي ويستند على تضحية من احل الوطن".

واضاف:"لا بد من خطوة الى الخلف من قبل الجميع كي يتفدم الوطن الى الامام ولن يسلم احد من الغرق اذا بقينا على تمسكنا بمواقفنا العبثية".