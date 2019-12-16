مقتل 10 أشخاص في حريق بمصنع قرب دكا في بنغلاديش

قتل 10 أشخاص على الأقل، إثر حريق في مصنع للمرواح بالقرب من العاصمة البنغالية دكا.
وذكر مسؤولون في هيئة الإطفاء والدفاع المدني أن رجال الإطفاء انتشلوا الجثث من داخل المصنع المتضرر بعد إخماد النيران في مدينة غازيبور، ولا تزال هناك أربع وحدات من رجال الإطفاء في الموقع، ولكن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
ونقلت صحيفة "دكا تريبيون" عن مسؤولين محليون قولهم، إن الضحايا لم يتمكنوا من مغادرة المبنى بسبب الحريق الذي اندلع في أرضية المدخل، مشيرة الى أن ما يتراوح بين 70 و80 عاملًا كانوا في المصنع عندما وقع الحادث، دون تفاصيل إضافية حول مصير هؤلاء العمال.
وهذا هو ثاني حريق من نوعه في نفس الأسبوع، بعد حريق آخر في مصنع للبلاستيك بمنطقة "كيرانيغانغ"، جنوب العاصمة دكا، الأربعاء، خلف 19 قتيلًا.
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