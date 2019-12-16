ضبط 17 طنا و874 كيلوغراما من المخدرات في بوشهر منذ بداية العام الإيراني الحالي

أعلن أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، أرسطو تركمان منش، "ضبط 17 طنًّا و874 كيلوغرامًا من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار)"، فيما تمّ ضبط 16 طنًّا و600 كيلوغرام في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح في اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في المحافظة، أنّه "تمّ ضبط 11 طنًّا و600 كيلوغرام من إجمالي المخدرات المضبوطة في المحافظة منذ بداية العام الحالي، بالقرب من الطريق البحري"، لافتًا إلى أنّ "كلًّا من قوات دائرة الإستخبارات العامة، شرطة مكافحة المخدرات، خفر السواحل، فيلق الإمام الصادق، القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني وقوات جمارك بوشهر شاركت في ضبط هذا الكم من المخدرات منذ بداية العام الحالي".
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