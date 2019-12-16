الرئيس البرازيلي ندد بنتائج مؤتمر المناخ: مجرد لعبة تجارية

ندّد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المُشكّك في التغيّر المناخي، بنتائج مؤتمر المناخ الّذي عُقد في مدريد.
وشدّد في تعليق من أمام مقرّ إقامته، على "أنّني لا أعلم لمَ الناس لا يفهمون أنّ الأمر مجرّد لعبة تجارية". ووجّه تساؤلًا إلى الدول الغنيّة، قائلًا "هل هناك قرار بإعادة تشجير الغابات في أوروبا أم أنّهم سيواصلون مضايقة البرازيل؟".
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد دعا إلى "خطوات عاجلة لتقليص الهوّة بين الالتزامات والأهداف الّتي نصّ عليها اتفاق باريس، لجهة الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض".
وكان من المقرّر أن تستضيف البرازيل مؤتمر المناخ للعام 2019 "كوب25" (مؤتمر الجهات الخامس والعشرون للمناخ) لكنّها سحبت عرض استضافتها قبل أكثر من عام، متذرّعةً بقيود ماليّة تتعلّق بالميزانيّة بُعيد انتخاب بولسونارو رئيسًا للبلاد.
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