العفو الدولية: 304 قتلى على الأقل حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران

أعلنت ​منظمة العفو الدولية​، أن "304 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف خلال الفترة بين 15 و18 تشرين الثاني الماضي حيث سحقت السلطات ال​إيران​ية ​الاحتجاجات​ باستخدام القوة القاتلة"، مشيرة الى أن "السلطات تقوم بحملة قمع عقب المظاهرات من أجل تخويف الناس حتى لا يتحدثوا عما حدث".

وأوضحت المنظمة في ​تقرير​ أن "شهادات مروعة من شهود عيان، تشير إلى أنه على الفور عقب تصفية ​السلطات الإيرانية​ لمئات المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واصلت تنظيم حملة واسعة النطاق"، مبينة أنها تتحقق من اللقطات المدعومة بشهادة الشهود، والتي تظهر "​قوات الأمن​ الإيرانية تطلق النار على ​المتظاهرين​ العزل الذين لم يشكلوا أي خطر فوري".

ودعت ​المجتمع الدولي​ إلى "التحرك و​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن إيران للتفويض بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين، والحملة المروعة من الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين".

