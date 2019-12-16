وول ستريت جورنال: "بوينغ" قد تعلن خفض إنتاج طائرة "737 ماكس" أو وقفه تماما

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية، أنّ "شركة "بوينغ" قد تعلن قرارها فيما إذا كانت ستخفّض أكثر أو تعلّق إنتاج طائرتها "737 ماكس" المتوقّفة عن التحليق منذ تحطّم طائرتين من هذا الطراز". وأوضحت نقلًا عن أشخاص مطّلعين على الأمر، أنّ "إدارة الشركة الأميركية ترى بشكل متزايد أنّ وقف الإنتاج هو الخيار الأكثر قابليّة للتطبيق".

وكانت شركة "بوينغ" قد اتّخذت قرارًا سابقًا بخفض إنتاج "737 ماكس" من 52 إلى 42 ​طائرة​ شهريًّا، بعد حادثتي التحطّم اللتين دفعتا سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى وقف تحليق الطائرة بالكامل في منتصف شهر آذار الماضي.