مساعدة روحاني: الدستور هو الميثاق الوطني والصرح الأساس لحياتنا السلمية

أكّدت مساعدة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أنّ "​الدستور​ هو الميثاق الوطني والصرح الأساس لحياتنا السلميّة مع بعضنا بعضا".

ولفتت في كلمة لها خلال ندوة عُقدت حول الدستور وضرورة مراجعته، إلى "أنّني أؤمن بأنّ المادة 177 (حول تغيير الدستور) صارمة إلى حدّ ما، ولكن ما لم يتمّ تغيير الدستور يتوجّب علينا الالتزام بهه". وعن البنود الّتي يجب تعديلها فيما لو كان من المقرّر أن تجري مراجعة الدستور، أوضحت أنّ "أحدها هو العلاقة بين الشرع والقوانين الموضوعة، والآخر هو المادة 4 من القانون المتعلّق بموازين ​الإسلام​ الّذي يكتنفه الكثير من الغموض".

ورأت جنيدي أنّ "أحد الأمور الأُخرى اللازمة إعادة النظر فيها، هو التأكيد على حقّ الشعب في إدارة البلاد"، مشيرةً إلى أنّه "ينبغي تقوية المادتين 6 و7 من الدستور، وبناءً عليه فقد أعددنا لائحة حرية ​التظاهرات​ والتجمعات لتنفيذها، بحيث لا تسبب الأضرار".