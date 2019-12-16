جونسون يعين وزراء جدد في حكومته لإنجاز "بريكست" بعد الفوز بالانتخابات

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأميركية أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعين وزراء جددا في حكومته اليوم، في الوقت الذي يمضي فيه قدمًا من أجل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد تحقيقه نصرا تاريخيا في انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي"، مشيرة الى أن "جونسون يتمتع الآن بالسلطة اللازمة لفرض رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، بعد أكبر فوز لحزبه المحافظ منذ عهد مارجريت تاتشر قبل 32 عامًا".
ويحتاج جونسون لشغل مناصب وزراء الثقافة، وويلز، والبيئة، والتي أصبحت شاغرة بعدما تركت نيكي مورغان، السياسة، وأجبر ألون كيرنز، على الاستقالة، وخسر زاك غولدسميث مقعده، وستكون مهمته التالية هي إكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل.
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