تحالف الفتح العراقي: المخططات الأميركية والإسرائيلية ضد بلادنا لم تتوقف

أكّد "تحالف ​الفتح​" في البرلمان ​العراق​ي، أنّ "انتصارات ​الحشد الشعبي​ الّتي أفشلت المخطّط الصهيوني باستباحة العراق، لها وقع كبير على ​الولايات المتحدة الأميركية​ والصهيونية، لذلك فإنّهما يسعيان إلى استغلال أي فرصة لغرض استهداف هذا الفصيل المقاوم".

وركّز على أنّ "التلويح بإصدار قائمة بأسماء قيادات في "الحشد الشعبي" ليس بالغريب، إلّا أنّه غير مؤثّر بالمرّة، لكَون هذه القيادات لاتمتلك مصالح في الولايات المتحدة، وليس لها شركات وتعاملات ماليّة في الخارج"، مشدّدًا على أنّ "مخطّطات أميركا والكيان الإسرائيلي لم تتوقّف يومًا ضدّ العراق".