أكّد "تحالف الفتح" في البرلمان العراقي، أنّ "انتصارات الحشد الشعبي الّتي أفشلت المخطّط الصهيوني باستباحة العراق، لها وقع كبير على الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية، لذلك فإنّهما يسعيان إلى استغلال أي فرصة لغرض استهداف هذا الفصيل المقاوم".
وركّز على أنّ "التلويح بإصدار قائمة بأسماء قيادات في "الحشد الشعبي" ليس بالغريب، إلّا أنّه غير مؤثّر بالمرّة، لكَون هذه القيادات لاتمتلك مصالح في الولايات المتحدة، وليس لها شركات وتعاملات ماليّة في الخارج"، مشدّدًا على أنّ "مخطّطات أميركا والكيان الإسرائيلي لم تتوقّف يومًا ضدّ العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف الفتح العراقي: المخططات الأميركية والإسرائيلية ضد بلادنا لم تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.