الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلاده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، موضحةً أنّه "جرى في هذا الإطار ترحيل مقاتل "إرهابي" يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلاده".

وكان قد سبق لمتحدّث الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، أن أفاد في 11 تشرين الثاني الماضي، ببدء ترحيل الإرهابيّين الأجانب الّذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع تشرين الثاني الماضي، أكّد وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، أنّ بلاده "ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى".