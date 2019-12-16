محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيه، كما انخفض سعر البيع 3 قروش إلى 16.16 جنيه.
وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.