أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيه، كما انخفض سعر البيع 3 قروش إلى 16.16 جنيه.

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وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.