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السيسي يشارك بجلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في جلسة الذكاء الاصطناعي، في ثاني أيام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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