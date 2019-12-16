عن طريق الخطأ.. إصابة ربة منزل بطلق ناري على يد ابنها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيبت ربة منزل بطلق "خرطوش" في الرقبة، اليوم الاثنين، عقب خروج طلقة أثناء عبث ابنها بسلاح ناري في المنزل، دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنشأة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سلوى.ن" 36 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة بـ"رش خرطوش" في الرقبة من الناحية اليسرى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وقرر زوج المصابة "ياسر.ا" 38 عامًا عامل بأنه أثناء قيام نجلهما الطفل "أسامة" 13 عامًا، بالعبث في سلاح ناري "فرد خرطوش" بالمنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما أدى لحدوث إصابتها.