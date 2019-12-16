قريبًا / إتحاد مغاربي للهيئات الوطنيّة لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات

من المنتظر أن تبرم الهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات بدول المغرب العربي، الاسبوع القادم بتونس، مذكرة تفاهم لبعث اتحاد مغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات وذلك ببادرة من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

وأضاف المجمع أنه سيتم الاعلان عن بعث الاتحاد المغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها يوم الجمعة القادم بتونس.

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وأضاف مجمع المحاسبين بتونس في بلاغ أن الهدف هذا الاتحاد المغاربي، الى "توحيد مهن المحاسبة ومراقبة الحسابات بالمغرب العربي الكبير وتعزيز العمل المشترك والرقي بالمهنة وتطويرها على الصعيدين الاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والكفاءات بين مختلف المهنيين الاشقاء".

وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاء تأسيسي لابرام مذكرة التفاهم بحضور كل من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والمصف الوطني للخبراء المحاسبين بالجزائر والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالجزائر والغرفة الوطنية لمراقبي الحسابات بالجزائر وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب ونقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وهيئة الخبراء المحاسبين في موريتانيا.