جنبلاط يغرد عن أوضاع لبنان بكلمات استثنائية

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، أن البلد يتهاوى، مشيرًا إلى ما يشهده الشارع من خلال عمليات تخريب الثورة السلمية في بيروت.
وغرد جنبلاط على حسابه الشخصي على وسائلالتواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، تُستقدم عناصر من خارجه مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف، قائلا في تغريدته: "وفي ظل هندسة سياسية مضحكة، يتكرر ضرورة حكومة من التكنوقراط اشبه برواد الفضاء".
ولفت جنبلاط إلى أنه "في ظل هندسة جهنمية سيهرب العميل عامر الفاخوري بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه"، خاتماً بالقول: "البلد يتهاوى".
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