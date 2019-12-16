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مقتل 68 مسلحًا في عملية أمنية بأفغانستان خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 68 مسلحا في عملية أمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان أن القوات الأفغانية قامت

بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب شملت 15 ولاية وأسفرت عن مقتل 68 مسلحا وإصابة 20 آخرين، كما ألقت القبض على 25 متشددا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع إن غارة جوية على مواقع المسلحين في قرية سيمناك، بمقاطعة دولتيار، بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 15 متطرفا، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين.

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