اشتباكات في هونج كونج قبيل اجتماع زعيمة المدينة والرئيس الصيني

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن هونج كونج لم تخرج بعد من مأزقها، في وقت شهدت فيه المدينة اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من يوم الأحد بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة.

وأضاف تشيانج، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع زعيمة هونج كونج، كاري لام، إن المركز المالي الآسيوي "لم يخرج بعد من مأزقه، حيث يواجه اقتصاد المدينة وضعا غير مسبوق ومليء بالتحديات"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

في موازاة ذلك، أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع خلال

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اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة ليل الأحد مع محتجين مناهضين للحكومة المحلية، قبل اجتماع محوري محتمل بين كاري لام والرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين اليوم الاثنين.

وتستعد لام للقاء شي وسط تكهنات بأن هذه الزيارة قد تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في هونغ كونغ، من بينها تعديل حكومي محتمل، لكن لام قللت على ما يبدو من احتمالات إجراء تعديل حكومي قبل

مغادرتها إلى بكين، قائلة إن المهمة الأولى هي كبح العنف واستعادة النظام، في الوقت الذي تسعى فيه لإجراء مزيد من المحادثات مع سكان المدينة.

وتمر هونغ كونغ منذ شهر يونيو السابق بأسوأ أزمة سياسية لم تشهدها منذ عشرات السنين ، وأدت الاضطرابات الجارية فيها أيضا إلى تعقيد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين البلدين بشأن قضايا مختلفة، من بينها التجارة.

ورغم من مطالب المحتجين والخطاب المناهض للصين، تؤكد بكين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ درجة كبيرة من الحكم الذاتي والحريات، خلافا لما هو سائد في المدن الأخرى في البر الصيني الرئيسي.