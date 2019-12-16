روسيا: واشنطن تخطط لإجراء اختبارات لصاروخين جديدين حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن واشنطن تخطط لإجراء اختبارات لصاروخين جديدينحتى نهاية العام الجاري، كانا محظورين في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق الأول سيرغي كاراكايف في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "حتى نهاية عام 2019، تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء اختبارات لصاروخين جديدينبمدى 1000 كيلومتر و3000 كيلومتر، علاوة على ذلك كوسائل هجومية قصيرة ومتوسطة المدى لا أحد اليوم بوسعه أن يعطي ضمانات بأن تكون غير مزودة برؤوس نووية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكان البنتاغون قد اختبر في الـ12 من الشهر الجاري إطلاق صاروخ باليستي موجهأرضيا متوسط المدى، كان محظورا في إطار "معاهدة الصواريخ" بين موسكو وواشنطن.
وخرجت الولايات المتحدة، في الـ2 من أغسطس الماضي من معاهدة القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.
وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي الدول الأخرى، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح جديد.
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