الرئيس البرازيلي عن مؤتمر المناخ: لعبة تجارية

ندد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المشكك في التغير المناخي، بنتائج مؤتمر المناخ الذي عُقد في مدريد ووصفه بأنه "لعبة تجارية".
وأشار بولسونارو، أمس الأحد، إلى أن اللاعبين هم الدول الأوروبية الغنية، مضيفا: "لا أعلم لم الناس لا يفهمون أن الأمر مجرد لعبة تجارية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووجه سؤالا للدول الغنية قائلا: "هل هناك قرار بإعادة تشجير الغابات في أوروبا، أم أنهم سيواصلون مضايقة البرازيل؟".
وكان من المقرر أن تستضيف البرازيل مؤتمر المناخ للعام 2019 "كوب 25" (مؤتمر الأطراف الخامس والعشرون للمناخ)، لكنها سحبت عرض استضافتها قبل أكثر منعام، متذرعة بقيود مالية تتعلق بالميزانية بعيد انتخاب بولسونارو رئيسا للبلاد.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتقليص الهوة بين الالتزامات والأهداف التي نص عليها اتفاق باريس، لجهة الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
ويتعرض الرئيس بولسونارو لانتقادات عنيفة على خلفية تخفيف القيود المفروضة على استثمار ثروات غابات الأمازون، يقول خبراء إنها سرعت في القضاء على الغابات.
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