الصين تهدد ألمانيا بالانتقام بسبب هواوي

هدد سفير الصين لدى ألمانيا، باتخاذ إجراءات انتقامية إذا حظرت برلين معدات شبكات الجيل الخامس لشركة "هواوي" الصينية.

وأضاف السفير الصيني في تصريحات صحفية مساء الأحد: "إذا اتخذت ألمانيا قرارا يؤدي إلى استبعاد هواوي من السوق الألمانية،

ستكون هناك عواقب لذلك"، مشددا على أن "الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاءت تصريحات السفير الصيني هذه في أعقاب تنامي الرفض لشركة

"هواوي" بين بعض مسؤولي الائتلاف الحاكم الألماني الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد حث في وقت سابق بعض الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، على عدم استخدام تقنية "هواوي" لبناء شبكات الجيل الخامس الجديدة، بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني.