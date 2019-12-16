كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسونامي تايلاند.. لم يتم تحديد هوية مئات الضحايا بعد 15 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور خمسة عشر عامًا على تسونامي في المحيط الهندي ومقتل أكثر من 230 ألف شخص في يوم الملاكمة 2004، تشهد حاوية شحن في مركز للشرطة في جنوب تايلاند مئات الضحايا الذين لم يتم التعرف على رفاتهم.

وهناك أشياء شخصية - محافظ، ومستندات، إلكترونيات، تم وضع جميع حقائبها وتمييزها كدليل - والتي تأمل الشرطة أن تساعدها يومًا ما في إعطاء اسم ومكان مناسب للذين دفنوا في مكان قريب في قبور تميزهم الأرقام فقط.

وقال العقيد خامارين حسيني، نائب قائد الشرطة في منطقة تاكوا با، هذه إحدى أكثر المناطق تضررًا من كارثة تسونامي، ولا يزال هناك المزيد من أقارب الضحايا، القريبين، والبعيدين، ممن لديهم أمل في العثور على أحبائهم المفقودين.

وتسبب تسونامي - زلزال هائل بلغت قوته 9.1 درجة - في مقتل أكثر من 230 ألف شخص، حيث تحطمت أمواج يصل ارتفاعها إلى 17.4 مترًا (57 قدمًا) على شواطئ أكثر من عشرة بلدان، مما أدى إلى محو بعض المجتمعات من الخريطة في ثوانٍ.

Advertisements

وفي تايلاند، حيث توفي أكثر من 5000 شخص، تمكنت وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) التي تضم خبراء من الشرطة والطب الشرعي من 30 دولة من التعرف على أكثر من 3600 جثة في أقل من عامين، وهو أكبر مشروع من نوعه وأكثرها نجاحًا.

وكان العقيد خامارين جزءًا من هذا الفريق الدولي، ولكنه قال بعد 15 عامًا إن الكثير من "قنوات الاتصال قد أغلقت" وفقدت العملاء المحتملين.

وأضاف لرويترز في بلدة تاكوا با، إذا كنا مصممين بما فيه الكفاية وأعدنا تنشيط عملياتنا مرة أخرى، أعتقد أنه يمكن تحديد هوية 340 جثة مجهولة الهوية.