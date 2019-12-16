كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية تؤكد: ميليشيا الحوثي تصفي قياداتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بينهم خبير زراعة ألغام، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وكشفت المصادر، أن ميليشيا الحوثي بدأت عملية تصفية العناصر التي تشك في عدم ولائها في العاصمة صنعاء.

وقد ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء محاولة خبير ألغام وعدد من المسلحين زراعتهما في وادي فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل الفريق الحوثي.

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وقتل خبير ألغام آخر و3 مسلحين، الأسبوع الماضي في انفجار مماثل في المحافظة ذاتها.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قبلية، أن ميليشيا الحوثي بدأت عملية تصفية العناصر التي تشك في عدم ولائها لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، عبر إرسالها إلى الجبهات، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين يعملون في المؤسسات الحكومية.

وقالت المصادر إن توجيهات زعيم الميليشيا قضت بنقل من وصفهم بالمشكوك في ولائهم إلى الجبهات، واستبدالهم بعناصر من مشرفي الميليشيا للعمل داخل المكاتب في صنعاء وعدد من الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن التوجيه يشدد على الحيطة والحذر من أبناء صنعاء الذين وصفهم بـ"الخونة".