كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستهدف "الموقعين"علي مذكرة استقالة خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات الإيرانية اليوم الإثنين، باستهداف منزل قياديًا في التيار الإصلاحي بمحافظة خوزستان أقصى جنوب غرب البلاد، كان من الذين وقعوا على مذكرة تطالب باستقالة المرشد علي خامنئي، بسبب "انتفاضة البنزين" الأخيرة.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أقل من أسبوع على اعتقال مماثل للصحفي مهدي محموديان، وهو أحد الأعضاء الموقعين على المذكرة كذلك.

وقد أعلنت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية الإصلاحية، اليوم الاثنين، إن " قوة أمنية قد استهدفت منزل النائب السابق عن محافظة خوزستان والقيادي بالتيار الإصلاحي محمد كيانوش راد وقامت باعتقاله، ونقلته إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران".

ورفضت مصادر مقربة من الناشط السياسي التعليق على اعتقال كيانوش راد، قائلة إن "الناشط نُقل إلى سجن إيفين شمال طهران، مشيرة إلى أنها لا تعرف الجهة الأمنية التي قامت بذلك أو أسباب الاعتقال".

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بينمارجحت مواقع إخبارية مقربة من تيار الإصلاحيين، أن اعتقال محمد كيانوش راد كان نتيجة توقيعه على عريضة رفعها نحو 77 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في إيران إلى المرشد علي خامنئي يطالبونه بالاستقالة من منصبه، في منتصف نوفمبر الماضي، بعد سلسلة احتجاجات عارمة في إيران بسبب رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

من جانبه، فقد وصف ممثل المرشد الإيراني في قوات الحرس الثوري عبدالله حاجي صادقي، الشخصيات الموقعة على هذه الرسالة بـ"الغوغائيين".



