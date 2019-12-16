كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة طرد رئيس وزراء لبناني سابق من الجامعة الأمريكية ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرد الحاضرون في قاعة احتفالات بالجامعة الأمريكية ببيروت، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة.

وطالب الحاضرون، بخروج السنيورة، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة"، وعلى الأثر، غادر السنيورة القاعة.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة طرد فؤاد السنيورة من قاعة الاحتفالات.

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وكانت الاحتجاجات في لبنان، قد تصاعدت قبل الاستشارات النيابية الملزمة، بعد التوصل إلى تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.

وقد رفض المحتجون اللبنانيون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتشهد لبنان، في اليوم الثاني والخمسين للتحركات الاحتجاجية، انطلاق مظاهرات في مختلف مناطق البلاد، من بينها مسيرة نسائية في بيروت ضد القوانين المجحفة بحقها.