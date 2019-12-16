ماذا قال زيدان عن التعادل أمام فالنسيا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن استياءه من تعادل فريقه أمام فالنسيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "النقطة هي أقل مكافأة لنا، وفي النهاية حققنا نتيجة مهمة، لكنها عار أيضا، لأننا قدمنا أداءً جيدًا جدًا في الشوط الأول، والخصم كان أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "بكل ما قدمناه في المباراة، أعتقد أننا نستحق تسجيل هدف، يُعبر عن مجهود الفريق، وهذه هي كرة القدم، ولا يمكن أن نشكو، بل نتقبل ما تعطيه لنا اللعبة".

وعن عدم إشراكه كاسيميرو، أجاب "لم أخطط للاعتماد عليه في وجود أولئك اللاعبين الذين يقدمون أداءً جيدًا، وكاسيميرو لعب العديد من المباريات، وسعيد للغاية بما قدمناه من دونه، حيث تعادلنا، لكن أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك".

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وتابع "غياب كاسيميرو بسبب التفكير في الكلاسيكو؟ حسنًا، لقد لعب 21 مباراة واضطررت لإراحته، لكنني فكرت في مواجهة فالنسيا فقط".

وعن خروج كورتوا في كرة هدف التعادل، أوضح "هو من قرر الخروج والتقدم وهذا يعني أننا كنا نريد المزيد ولم نستسلم أبدًا، وهذا هو ريال مدريد، الفريق الذي لا يتراجع، واللاعبون ظنوا أنهم قادرون على التسجيل وكان بوسعهم ذلك".

واختتم "إيسكو ورودريغو؟ الفكرة أنهما بمقدورهما امتلاك الكرة كثيرًا، بجانب دورهما الدفاعي، وأردت المزيد من التقدم في الهجوم، لذلك دفعت بفينيسيوس وغاريث بيل، لكن ذلك لم ينجح كما توقعنا".