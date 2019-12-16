تقارير: ضمان جديد لإقامة "كلاسيكو الأرض" في موعده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن هناك ضمان جديد لإقامة المباراة بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، في موعدها يوم الأربعاء القادم، على ملعب الأخير "كامب نو".

وكانت مجموعة تسونامي الديمقراطية الاحتجاجية، قد وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو، حيث قالت "من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات كامب نو، وداخل الملعب".

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن بعثة ريال مدريد ستتحرك إلى "كامب نو" في حماية 12 مدرعة من الأمن المحلي.

وسبق أن زعمت تقارير أن لاعبي ريال مدريد لن يغادروا الطائرة في كاتالونيا، إلا إذا تأكدوا من وجود قوات أمن كافية لحماية وصولهم إلى "كامب نو".

يذكر أنه كان مقررًا إقامة الكلاسيكو يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كاتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.