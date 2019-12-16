مصرع راكبي دراجتين هوائيتين صدمتهما سيارة وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مستقلا دراجتين هوائيتين مصرعيهما بعد أن صدمتهما سيارة خصوصية على شارع رقم 5511، قرب مفرق الطرق "هدريم"، وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث طرق، على شارع رقم 5511، قرب مفرق الطرق "هدريم"، تخلله اصطدام سيارة بدراجتين هوائيتين. وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز الإسعافات الأولية لشخصين (40 عامً)، وصفت جراحهما بالخطيرة، في مكان الحادث، وقام الطاقم الطبي بمحاولة إنعاشهما، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاتهما، فيما أصيب سائق السيارة بجراح طفيفة.

ووفقا للشرطة، تم إغلاق شارع رقم 5511، مفترق "بني تسيون"، من كلا الاتجاهين أمام حركة سير المركبات، إثر وقوع حادث الطرق. وقام أفراد الشرطة بتوجيه حركة السير في المكان وفتح تحقيق في ملابسات الحادث القاتل.