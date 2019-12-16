حيفا: العثور على جثة شاب وعليها علامات حروق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة شاب وعليها علامات حروق، في المنطقة الصناعية قرب شاطئ "شيمن" في مدينة حيفا، الليلة الماضية.
واستُدعيت الطواقم الطبية والشرطة إلى المكان، وأقرت وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، التي لم تعرف خلفيتها لغاية الآن.
ووفقا للشرطة فإن هوية الشاب غير معروفة.
هذا، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية الشاب وكشف ملابسات الحادثة.
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