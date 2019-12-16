كفر برا: فك رموز جريمة قتل باسل عاصي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تقدم النيابة العامة يوم غد، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة في ملف جريمة قتل باسل مصطفى عاصي (51 عامًا) من قرية كفر برا في منطقة المثلث الجنوبي، التي اقتُرفت يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2019.

ووفقا للشرطة فإنه في إطار التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق المركزية تمكنت من كشف 5 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل عاصي، وهم: الشقيقان طارق (24 عاما) وحذيفة (32 عاما) داود، بلال نزال (26 عاما)، وثلاثتهم من كفر برا، وكذلك عبد الله رشق من القدس، وسامي أبو عرار (23 عاما) من جلجولية.

باسل عاصي

وتنسب النيابة العامة في لائحة الاتهام للمشتبهين تهمة ارتكاب جريمة القتل، وستقدم إلى المحكمة طلبا لتمديد اعتقال المشتبهين لغاية انتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

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ويُستدل من ملف التحقيق، أنه مساء اقتراف جريمة القتل، ترقب المشتبهون تحركات الضحية بعد أن استقل مركبة أحد المشتبهين الذي نقله من قلقيلية إلى كفر برا. ومع وصول السيارة وبداخلها الضحية تقدم السائق المشتبه به نحو شارع صلاح الدين على مشارف قرية كفر برا، واعترض طريقهما المشتبهون الآخرون حتى توقفت السيارة، ومن ثم قام المشتبهون بإطلاق النار نحو الضحية ما أسفر عن مقتله.

ووفقا للشرطة فإنه في "إطار التحقيق نجح المحققون بالتقصي وراء مسار المشتبهين وسيارتهم وجمعوا قرائن وأدلة ضدهم من مرحلة التخطيط لارتكاب الجريمة ومن ثم ارتكابها وحتى مرحلة هروبهم من مسرح الجريمة".