طمرة: البلدية والشعبية والمبادرة الشبابية تناقش قضية اتحاد المياه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناقشت اللجنة الشعبية والمبادرة الشبابية والأهلية وإدارة بلدية طمرة في جلسة خاصة عقدتها بعد ظهر أمس، الأحد، قضايا تتعلق بممارسات شركة اتحاد المياه والصرف الصحي- حوض شفاعمرو.

وشارك في الجلسة كل من رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، المحامي محمد صبح، الشيخ مروان جبارة، منسق المبادرة الشبابية والأهلية، المحامي حسن كنعان، الصحافي راشد عرموش، رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، نائب رئيس البلدية، المحامي نضال عثمان وعضو بلدية طمرة، جمال ذياب.

وجرى التباحث في قضايا خدماتية وأخرى إدارية تتعلق بشركة المياه والصرف الصحي (منطقة شفاعمرو)، شملت في الجانب الخدماتي: العمل على إلغاء رسوم الحجوزات ورفع المبلغ الأصلي للدين الذي يمكن منه البدء بإجراءات الإنذارات والحجوزات. والعمل على إعادة إمكانية التقسيط المريح لترخيص خرائط البناء وارتباط البيوت بشبكة الصرف الصحي. وفيما يتعلق بعمل شركة الجباية، "وقف العربدة والأسلوب الهمجي من شركة الجباية حالا"، حسبما وصفت الهيئات المُجتمعة.

Advertisements

كما طالبت بالعمل الفوري على تحسين خدمة الزبائن السيئة بمكاتب الجباية واستقبال الجمهور، في ظل انعدام الصلاحيات لموظف الاستقبال والتلكؤ في تقديم الخدمة للمواطن من قبل قسم الهندسة. والمطالبة بوجود مندوب مع صلاحيات كاملة بشكل يومي في مكاتب الشركة في طمرة. إضافة لتحسين الخدمة التلفونية وتشغيل من يتقنون التحدث باللغة العربية كمندوبي خدمة، بما أن الشركة تقدم خدمات لبلدات عربية فقط، الأمر الذي يسهل التواصل وإنهاء التوجهات بشكل أنجع. وفصل موظف شركة الجباية الذي قام بالاعتداء على المواطن الطمراوي. وإعادة العدادات كاملة للمزارعين ومنع العقاب الجماعي مستقبلا.

وتقرر في الجانب الإداري: استكمال الهيئة الإدارية بممثلي البلديات والمجالس المحلية التي تقدم لها شركة المياه والصرف الصحي- حوض شفاعمرو الخدمات، وبعدها تكليف مدير عام بشكل دائم. وخطة إشفاء داخل جهاز شركة المياه من قوى عاملة ورواتب ضخمة. ووقف التعيينات، الترقيات ورفع الأجور العشوائية. ومسألة المستشارين لقسم الجباية والمحققين الجدد في قسم الجباية وقسم أمن المعلومات. وفتح تحقيق ومراجعة عامة للأمور المالية والتعاقدات مع مقاولين وغيرها خلال الفترة التي لم يجتمع بها مجلس إدارة بالاتحاد. وتكلفة المستشارين القضائيين والخدمات القضائية الأخرى وارتباط الاتحاد باتفاقيات قضائية بمبالغ عالية.

كما جرى الاتفاق على أن يتم طرح كل هذه القضايا لدى الجهات المعنية بشكل عام وفي اجتماع رؤساء البلديات والمجالس المحلية، سلطة المياه وإدارة شركة المياه والصرف الصحي- حوض شفاعمرو. وسيتم تحديد جلسة إضافية لمتابعة الموضوع مع البلدية خلال الفترة المقبلة.