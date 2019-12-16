ضابط إسرائيلي: أساليب القتال ضد الأنفاق لم تعد ناجعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتبر الخطط العسكرية الإسرائيلية إنه في حال نشوب حرب في قطاع غزة أو لبنان، فإن القوات الإسرائيلية ستضطر إلى القتال في أنفاق في كلتا الجبهتين، وأن الأساليب التي استخدمت في الماضي لم تعد ناجعة، وذلك حسب الجنرال الإسرائيلي ميكي إدلشتاين، الذي يوصف كمن طوّر النظرية القتالية ضد الأنفاق الهجومية في غزة.

وجاءت أقوال إدلشتاين، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر لخبراء في الأنفاق من أنحاء العالم، بعنوان "تحديات تحت سطح الأرض في الحرب والسلم"، وعُقد في المركز المتعدد المجالات في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب، بالتعاون مع "ويست بوينت" والسفارة الأميركية في إسرائيل.

واعتبر إدلشتاين أنه "توجد حاجة إلى تغيير قسم من الفرضيات الأساسية ضد العدو، وبضمنها مسائل أخلاقية حول استهداف المدنيين. والعدو يريد إرغامنا على العمل فوق وتحت سطح الأرض بشكل متواز، بهدف إنهاكنا وشن هجمات ضد المدنيين".

وأضاف أنه "حتى المباني التي تم تطهيرها قد تشكل خطرا، بسبب الأنفاق، ولذلك ينبغي تغيير طريقة العمل. وإذا كان السؤال في الماضي حول ما إذا بالإمكان العمل ضد أنفاق هجومية من دون الدخول إليها، فإنه هذا الامتياز لن يكون متوفرا لدينا في المستقبل. ويوجد احتمال بنسبة 100% أن نواجه تحدي الأنفاق هذا في غزة ولبنان".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تدمير 6 أنفاق حفرها حزب الله تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع شمالي"، في مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي. لكن إدلشتاين يقول الآن إنه توجد الكثير من الأنفاق في جنوب لبنان وأنه "يوجد نفق في كل قرية".

وتابع إدلشتاين أن الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل توفير رد ضد كافة تحديات الأنفاق، وأنه توجد تحديات كثيرة كهذه في معارك كهذه، لافتا إلى أن "جميع الأفضليات الموجودة فوق سطح الأرض تتقلص إلى الصفر تقريبا تحت سطح الأرض، سواء بقدرات إطلاق النار والاتصالات وحركة القوات".

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وأضاف إدلشتاين أن "إحدى المشاكل هي أنه ليس لدينا قدرات استخبارية حول موقع كل واحد من الأنفاق. وإحدى الفجوات التي كانت لدينا هي الحاجة إلى رصد كل واحد من الأنفاق بسرعة، والتحرك من دون سقوط إصابات أكثر مما ينبغي وتحييدها بوسائل مختلفة. ولا توجد وحدة (عسكرية) واحدة قادرة على تنفيذ ذلك، وثمة حاجة إلى إستراتيجية كاملة من أجل مواجهة هذا الموضوع".

وأكد إدلشتاين "على الرغم من أننا حيّدنا أنفاقا كثيرة، إلا أننا لم ننجح بعد بتغيير قالب عمل المنظمات الإرهابية. لقد نجحنا في أن نغير قليلا الوضع بكل ما يتعلق بالأنفاق الهجومية، لكن ليس في ما يتعلق بالأنفاق الدفاعية وأنفاق القيادة وإطلاق الصواريخ".

وأضاف أنه "توجد مسألة تكتيكية بشأن مواجهة الأنفاق خلال القتال. وعلينا أن نسأل أنفسنا إذا كانت معالجة نفق معين سيجعلنا بطيئين أكثر مما ينبغي، إزاء المهمة الكبرى".

وأشار إدلشتاين إلى أن "الكثير من الأنفاق موجودة في مناطق مدنية ومبان مدنية. وغذا أردت تدمير الهدف، ولكنك ستضطر إلى هدم مبنى من عشرة طوابق من أجل ذلك، هل هذا مبرر من الناحية الأخلاقية؟ والمدنيون لا يعلمون دائما بما يحدث تحت أرجلهم. ورغم أن قسما من مداخل الأنفاق في المباني، لكن المنظمات الإرهابية لا تحفرها حتى النهاية دائما، بهدف إعدادها لفترة القتال. ويحفر المخربون حتى مسافة نصف متر من المبنى، كي يتمكنوا أثناء الحرب من الدخول إلى المبنى والعمل منه ضد جنودنا. وقسم من المدنيين يعلمون بهذا النشاط، لكن الآخرين لا يعلمون".

وعلى صعيد آخر، قال إدلشتاين إن "تكنولوجيا القبة الحديدية (لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى) كانت صحيحة جدا لفترتها، وعندما تنضج التكنولوجيا ستكون هناك حلولا أرخص بكثير" في إشارة إلى تكنولوجيا اعتراض الصواريخ بالليزر.