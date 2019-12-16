"بيونغ" قد تتوقف عن إنتاج "737 ماكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم شركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة "بوينغ"، أن تُعلن في وقت لاحق اليوم الإثنين، عما إذا كانت ستقلل من إنتاج طراز "737 ماكس"، الذي تسبب بمقتل المئات، أو تتوقف عن صناعته.

وجاء ذلك بتقرير أعدته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يرصد طريقة تعامل الشركة مع أزمة طائرات "737 ماكس"، المتوقفة عن التحليق منذ تحطم طائرتين من هذا الطراز.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن إدارة الشركة الأميركية ترى بشكل متزايد أن وقف الإنتاج هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

وكانت شركة "بوينغ" قد اتخذت قرارا سابقا بخفض إنتاج "737 ماكس" من 52 إلى 42 طائرة شهريا بعد حادثتي التحطم اللتين دفعتا سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى وقف تحليق الطائرة بالكامل في منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

والتقى رئيس إدارة الطيران الفيدرالية ستيف ديكسون، الخميس الماضي، مع رئيس شركة "بوينغ"، دنيس ميولنبيرغ، حيث أعرب عن مخاوفه من تسرّع الشركة بإعادة الطائرة إلى الأجواء.

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وأقرّت "بوينغ" بأن طائرة "737 ماكس" لن تعود إلى الخدمة حتى العام المقبل، مع تأكيدها مرارا بأنها تتوقع الحصول على تراخيص عودة الطائرة إلى التحليق قبل نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من أن طائرات "737 ماكس" رابضة على الأرض منذ تسعة أشهر، إلا أن "بوينغ" استمرت في إنتاجها، بحيث باتت تراكم إنتاج عدة اشهر من هذه الطائرة.

وقال متحدث باسم "بوينغ ": "نواصل العمل عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالية والمنظمين العالميين للحصول على التراخيص اللازمة والعودة الآمنة لماكس إلى الخدمة".

وفي حال اتخاذ قرار بوقف الإنتاج فان هذا يشير إلى أن بقاء طائرات "ماكس" على الأرض قد يطول لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.

وأمرت الهيئات التنظيمية العالمية بوقف تحليق طائرة "737 ماكس" في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ليون اير" في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في إندونيسيا، إضافة إلى طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا.