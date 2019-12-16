نيران حوثية مكثفة على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أطلقت مليشيات الحوثي القذائف المدفعية وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة في الساحل الغربي لليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة باستخدام قذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 ، وعلى فترات متقطعة.

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وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7.

ويتزامن القصف والإستهداف الذي تشنه المليشيات على الجبلية مع خروقات وانتهاكات مماثلة في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.